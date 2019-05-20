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وزير المياه والبيئة يؤكد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بأهمية النظافة
[20/مايو/2019]
صنعاء-سبأ:

بدأت بصنعاء اليوم دورة لتدريب مدربين من موظفي وزارة المياه والبيئة والهيئات والمؤسسات التابعة لها في مجال رفع الوعي المجتمعي بأهمية النظافة الشخصية تنظمها وزارة المياه بالتعاون مع اليونيسف.

تهدف الدورة التي تستمر يومين، تدريب 25 مشاركا على العديد من المهارات والمعارف المتصلة بنشر التوعية بأهمية النظافة الشخصية وتغيير السلوك للأفضل.

وفي الافتتاح أشار وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير إلى الأهمية التي تمثلها الدورة كونها تأتي في سياق حرص الوزارة وتوجهها نحو تأهيل الكوادر العاملة في قطاع المياه والبيئة ولما يمثله هذا الجانب من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ ثقافة النظافة.

ولفت إلى أن هذه الدورة تعد جزءا من برنامج تدريبي متكامل لتأهيل الكوادر في المجال التوعوي للإسهام في نشر التوعية المرافقة للأنشطة الميدانية التي تنفذها الوزارة في جميع المحافظات للحد من وباء الكوليرا.

وأكد المهندس الوزير على أهمية الدورة في تأهيل المدربين على مستوى عال من المهارات والقدرات بما يمكنهم من تدريب فرق ميدانية لتوعية المواطنين في مجال النظافة الشخصية وأهميتها خاصة في ظل الجهود المبذولة للحد من الكوليرا.

وأشاد وزير المياه والبيئة بالتعاون الملموس في هذا الجانب من قبل منظمة اليونيسف والتنسيق القائم مع الوزارة للحد من الوباء.

وحث المشاركين في الدورة على الاستفادة القصوى من محاورها والتفاعل الجاد مع هذا البرنامج وأن يكونوا عند مستوى ما تتطلع اليه الوزارة في تكريس الجهود الميدانية لنشر الرسائل التوعوية في أوساط المجتمع.

من جانبهما قدم خبراء التدريب في منظمة اليونيسف الدكتور عبدالله الزلب وحسين الوادعي شرحا عن محاور الدورة وأهميتها في مجال تعزيز سلوكيات النظافة الشخصية.

سبأ
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