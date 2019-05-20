محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام حملة إغاثة إب بتوزيع ستة آلاف سلة غذائية في الظهار والمشنة صنعاء - سبأ :

اختتمت العون المباشر مكتب اليمن حملة إغاثة محافظة إب التي تضمنت توزيع ستة آلاف سلة غذائية على ثلاث مراحل في مديريتي الظهار والمشنة بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .



وذكرت نائب مديرة مكتب العون المباشر في اليمن سارة بازرعة أن هذه المساعدات الإنسانية والغذائية، تستهدف تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير الاحتياجات الضرورية للأسر اليمنية في إطار المشروعات المتعددة التي ينفذها مكتب العون المباشر لتخفيف معاناة أبناء اليمن .



وأوضحت أن معاناة اليمنيين تزداد في ظل تردي الأوضاع الإنسانية والخدمية في البلد مع استمرار الحرب للعام الخامس على التولي، مشيرة إلى أن معدل الفقر في البلد ارتفع إلى مابين 71ـ 78 بالمائة وفقاً للبنك الدولي.



وأكدت بازرعة استمرار الحملات الإغاثية الموجهة من العون المباشر إلى أهالي اليمن لإعانتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها جراء تردي الأوضاع الاقتصادية وانعدام فرص العمل والأزمة الإنسانية التي يمر بها اليمن.



وثمنت نائب مديرة مكتب العون المباشر تبني الصندوق العربي تمويل هذا المشروع الكبير لتأمين الغذاء الأساسي للأسر الأشد احتياجاً في محافظة إب لمدة ثلاثة أشهر، معربة عن الأمل في تنفيذ مشاريع مشتركة مستقبلاً لإعانة الشعب اليمني على تخطي هذه المرحلة المأساوية.



كما عبرت عن التقدير للشركاء المحليين وكل من ساهم في تنفيذ المشروع بمختلف مراحله والوصول إلى الفئات المستحقة للمساعدات الغذائية.



من جهتها أفادت منسقة مشروع الإغاثة الطارئة بمكتب العون المباشر ندى العزي أن مشروع إغاثة إب تكون من ثلاث مراحل تضمنت كل مرحلة توزيع ألفي سلة غذائية استفاد منها أربعة عشر ألف شخص في مديريتي الظهار والمشنة.



وأشارت إلى أنه تم تنفيذ المشروع في الفترة فبراير ـ مايو 2019 واستهدف الأسر النازحة والمستضيفة والأسر التي تقع تحت خط الفقر وذوي الإعاقة والنساء والأطفال عبر توفير الأصناف الأساسية للغذاء.



وذكرت العزي أن السلات الغذائية تكونت من الطحين والسكر والأرز وزيت الطبخ والبقوليات وملح الطعام.



وأوضحت أن المشروع نفذ بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث ومكتب التخطيط والتعاون الدولي والسلطة المحلية في محافظة إب.

سبـأ [20/مايو/2019]سبـأ