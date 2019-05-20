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آخر تحديث: الإثنين، 20 - مايو - 2019 الساعة 09:21:27م
الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ سالم علي السقطرى
بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة سالم علي السقطري بعد حياة حافلة بالخير والعطاء والعمل الوطني.
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  محلي
الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ سالم علي السقطرى
[20/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة سالم علي السقطري بعد حياة حافلة بالخير والعطاء والعمل الوطني.

وأشاد الرئيس الشماط في برقية العزاء التي بعثها إلى حفيد الفقيد محافظ سقطرى هاشم سعد السقطري وإخوانه وكافة آل السقطري، بمناقب وصفات وأدوار الفقيد، حيث قضى جُل حياته في خدمة الوطن والمجتمع وله مواقف في حل القضايا بين الناس وإصلاح ذات البين.

وأشار إلى أن الفقيد الشيخ سالم علي السقطري كان مناضلاً شهماً وكان احد رجال الخير والعطاء والغيورين على وطنهم.

وعبر الرئيس المشاط عن خالص العزاء وصادق المواساة لمحافظ سقطرى وأسرة الفقيد وأصدقائه ومحبيه في هذا المصاب الأليم.. سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.

سبـأ
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