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أمين العاصمة يدشن برنامج التوعية الميدانية للنظافة بكافة المديريات
[20/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :
 دشن أمين العاصمة حمود عُباد، اليوم برنامج التوعية الميدانية بالآلية السليمة للتخلص من المخلفات بمختلف مديريات أمانة العاصمة تحت شعار "نظافة الجزر الوسطية عنواناً لنظافة محلاتكم ومنازلكم ".

يستمر البرنامج الذي ينفذه مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة بالأمانة لمدة 6 أيام، بمشاركة عدد من المبادرات الشبابية، ويهدف إلى تعزيز وتكريس مبدأ الحفاظ على النظافة بالطرق السليمة لفرز المخلفات والتخلص منها وإخراجها في مواعيدها المحددة. 

وفي التدشين أكد أمين العاصمة على أهمية تكثيف الحملات والبرامج التوعوية للنظافة، وتفعيل دور المبادرات الشبابية ومشاركتها المستمرة في أعمال النظافة وتوعية المجتمع بتجنب الممارسات السلبية وعدم رمي المخلفات في الشوارع وجوار حاويات النظافة.

وأشاد عُباد، بجهود المبادرات المشاركة في برنامج التوعية الميدانية الذي ينفذ حالياَ .. حاثاَ كافة المبادرات ومنظمات المجتمع المدني ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز المشاركة المجتمعية الواسعة في النظافة والحفاظ على البيئة.

وأكد على أهمية استمرار تنفيذ هذه الحملات والبرامج التوعية بمختلف مديريات أمانة العاصمة بما يكفل الحفاظ على النظافة والبيئة .. لافتاً إلى ضرورة مساندة جهود أعمال النظافة والتعاون مع العاملين.

    من جانبه أكد المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة محمد شرف الدين، ومدير مشروع النظافة بالأمانة المهندس جمال جحيش، على أهمية استمرار حملات النظافة والتوعية المختلفة في مختلف شوارع وأحياء أمانة العاصمة بما يسهم في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة.

وأشار شرف الدين وجحيش، إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون مع عمال النظافة من خلال الالتزام بقواعد وتعليمات النظافة وإخراج المخلفات في مواعيد مرور شاحنات النظافة، وعدم رمي المخلفات في الجزر الوسطية والشوارع والاحياء .. مثمنان جهود واهتمام أمين العاصمة ومتابعته لأعمال النظافة في مختلف مديريات الأمانة.

فيما أوضح مدير مركز التوعية البيئية بالأمانة شرف الحمزي، أن عدد المشاركين في تنفيذ برنامج التوعية نحو 50 مشارك من موظفي مركز التوعية ومناطق النظافة والمبادرات الشبابية.

وأكد الحمزي، بذل مزيد من الجهود وتنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتنوعة من أجل خلق وعي بيئي لدى المجتمع بأهمية التعاون مع عمال النظافة والمساهمة في الحفاظ عليها ..  مشيداً بدعم قيادة الامانة وصندوق ومشروع النظافة لتنفيذ هذه الحملات التوعوية.

حضر التدشين مدير المتابعة والتقييم بالأمانة عبدالحليم السكري، ومدير مكتب الاعلام عبدالله الفائق ومنسق المنظمات بصندوق النظافة محمد الشرفي، وعدد من المعنيين.

سبـأ
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