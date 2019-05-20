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لجنة التحسين المشتركة لأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء تدشن حملة نظافة بسعوان
[20/مايو/2019]
صنعاء-  سبأ :

دشنت لجنة التحسين المشتركة لأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء اليوم أعمالها بتنفيذ حملة نظافة بشارع الأربعين بمنطقة سعوان.

وفي  التدشين أشار وكيلا محافظة صنعاء لشؤون البلديات والبيئة محمد الحباري وأمانة العاصمة لشؤون النظافة والتحسين المهندس عايض الشميري إلى أن الحملة سيتبعها تنفيذ حملات في المناطق المشتركة.

واكد الشميري والحباري حرص مجلس الإدارة المشترك على قيام اللجان بواجبها على أكمل وجه وتحقيق الأهداف المنشودة من تشكيلها.

فيما أشار مدير مشروع النظافة بالأمانة جمال جحيش ونائب مدير صندوق النظافة في المحافظة  زيد الحوثي إلى أن الحملة ينفذها اكثر من ٦٠ عامل من الأمانة والمحافظة واكثر من ٢٠ معدة.

ولفتا إلى أن الحملة التي ستستمر ثلاثة أيام سيتبعها حملات نظافة في المناطق المشتركة بين الأمانة والمحافظة.

حضر التدشين وكيل الأمانة علي إبراهيم ومدير صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة عنتر محمد ومدير الإعلام جمال الذيب ومدير العلاقات عبد الله البراشي.

سبأ
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