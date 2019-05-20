محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يلتقي وزير الشئون القانونية صنعاء - سبأ :



التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم وزير الشئون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري .



حيث تناول اللقاء النشاط الهام لوزارة الشئون القانونية في إدارة الجوانب القانونية للحكومة وتمثيلها في القضايا والمنازعات المحلية والدولية إلى جانب سن ومراجعة مشاريع القوانين واللوائح المنظمة لأداء مؤسسات الدولة.



ورحب رئيس الوزراء بانضمام الوزير المحاقري إلى قوام حكومة الإنقاذ الوطني .. واعرب عن ثقته بنجاحه في قيادة الوزارة وتحسين مستوى أدائها العام باعتباره شخصية أكاديمية ومحامي كبير له باع طويل في القانون، واكد دعم الحكومة لمشاريعه التطويرية وتأكيد الحرفية العالية للوزارة تجاه التزاماتها المحلية والخارجية .



بدوره أعرب الوزير المحاقري عن الشكر والتقدير للثقة التي منحت له من قبل القيادة السياسية .. مؤكدا انه سيبذل كل ما في وسعه من أجل أداء المهام الموكلة اليه والارتقاء بأداء الوزارة.



واعتبر إسناد الحكومة للوزارة عامل أساسي للقيام بمهامها والنجاح في الجهود التطويرية.

سبـأ [20/مايو/2019]سبـأ