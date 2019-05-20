محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الصناعة تقيّم نتائج الحملة الوطنية لحماية المستهلك صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع عقد اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة نتائج الحملة الوطنية لحماية المستهلك المنفذة عبر الوزارة منذ منتصف شعبان حتى 16 رمضان.



ووجه الوزير في الاجتماع المعنيين بإعداد تقارير إحصائية عن نتائج الحملة والمخالفات المضبوطة والبضائع المحرزة والكميات الاجمالية للمواد المقرر اتلافها.



وأقر الاجتماع ابلاغ الفرق المعنية لجمع الكميات المحرزة والمضبوطة من المحلات ومخازن المديريات بخاصة في العاصمة لإتلافها بشكل رسمي.



وحدد الاجتماع غدا الثلاثاء موعدا لإتلاف الكميات المضبوطة في مكان واحد بالعاصمة بحضور ممثلي وزارة الصحة وهيئة المواصفات والمقاييس والنيابة العامة ووسائل الإعلام.



وبحث الاجتماع الامكانيات المطلوبة لتجميع السلع المضبوطة من مستودعاتها وآليات التجميع للإتلاف في المكان المقرر بالعاصمة.



حضر الاجتماع وكلاء الوزارة عبد الله نعمان، وبسام الغرباني ويحيى عبد الكريم ووكيل أمانة العاصمة علي شريم.



وكانت تواصلت أعمال النزول الميداني للجنة الرئيسية للحملة في أمانة العاصمة برئاسة وكيل الوزارة للتجارة الخارجية بسام الغرباني ومعه مدير مكتب الصناعة بالامانة خالد الخولاني.



وتحرت اللجنة في نزولها التأكد من سلامة تخزين السلع في مستودعات بعض الشركات واسعارها المشهرة لكل منتج ومطابقة فواتير البيع مع الاسعار المقرة من الوزارة.



وحررت الفرق الميدانية محاضر ضبط لمخالفات منها عدم الاشهار وزيادة أسعار واخفاء بضائع.

سبـأ [20/مايو/2019]سبـأ