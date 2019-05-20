توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم الفني ومؤسسة السجين الوطنية [20/مايو/2019] صنعاء - سبأ :

وقعت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني مع مؤسسة السجين الوطنية مذكرة تفاهم وتعاون مشترك، للتعاون في تقديم خدمات التدريب المهني للسجناء والسجينات.



وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي، ورئيس مؤسسة السجين الوطنية، توفيق الخامري، إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الوزارة والمؤسسة لتنفيذ المشاريع في مجال التدريب المهني لنزلاء الاصلاحيات على مستوى المحافظات.



وتضمنت مذكرة التفاهم التعاون المشترك في مجالات البرامج التدريبية، وإعادة تأهيل المباني والورش والمعامل، وكذا الصيانة، وتوفير المواد الخام.



وعقب التوقيع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع تعليم وتدريب الفتاة، وفاء رشيد، ومدير عام تعليم وتدريب الفتاة بالوزارة، أنسام الخامري، ومدير ادارة مشاركة المجتمع بوزارة التعليم الفني مريم الجماعي، أشاد نائب وزير التعليم الفني بالدور الكبير الذي تبديه مؤسسة السجين الوطنية في مجال تأهيل وتدريب السجناء.



وأبدى الحوالي، استعداد الوزارة تقديم كافة أوجة الدعم للمؤسسة، لتمكينها من استكمال عملية التأهيل والتدريب لشريحة السجناء والسجينات. مؤكدا، استعداد الوزارة لإمداد المؤسسة بقاعدة البيانات التي انجزتها الوزارة والمتضمنة خارطة الاحتياجات التدريبية لمختلف شرائح المجتمع، ومنها الاصلاحيات في كافة المحافظات.



من جانبه أعرب رئيس مؤسسة السجين الوطنية، ، عن أمله في أن تسهم هذه المذكرة في تحقيق مزيد من التعاون والشراكة بين المؤسسة والوزارة.. مؤكدا استعداد المؤسسة، بما تمتلكه من خبرات للعمل في سبيل تحسين أوضاع السجناء والسجين.



وكان المدير العام لمؤسسة السجين الوطنية، فضل محرز عبيد، قد أكد خلال التوقيع على ضروة تنفيذ خطة عمل مشتركة بين الوزارة والمؤسسة، وذلك للارتقاء بوضع الاصلاحيات وتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لهم في كافة المجالات.



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