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وزارة الأشغال تنظم فعالية بالذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس الصماد
[20/مايو/2019] صنعاء - سبأ :
نظمت وزارة الأشغال العامة والطرق اليوم فعالية خاصة بالذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيس صالح الصماد .

وخلال الفعالية التي حضرها وزراء الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة والنقل زكريا الشامي وأمين العاصمة حمود عباد، أشار وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق إلى أهمية المناسبة لاستلهام الدروس من مسيرة الرئيس الشهيد الحافلة الإجازات الوطنية.

وأكد الوزير مطلق أنه بالرغم من مضي عام على استشهاد الرئيس الصماد إلا أنه لا يزال ملهما للشعب اليمني نحو التحرر وبناء الوطن.

وأوضح أن الرئيس الشهيد جسد مدرسة إيمانية وسعى جاهدا للتأسيس لدولة المؤسسات من خلال مشروعه الوطني " يد تحمي ويد تبني" .

ولفت وزير الأشغال إلى أن قوى العدوان سعت من استهداف الرئيس الشهيد إلى كسر إرادة وعزيمة اليمنيين إلا أن النتيجة كانت عكسية حيث شكلت الجريمة دافعا لكل اليمنيين لمزيد من الصمود في مواجهة أعداء الإنسانية.

فيما استعرض أمين العاصمة جانبا من صفات ومآثر الشهيد القيادية النابعة من إيمانه بالله وثقافته القرآنية.

وأكد عباد أن الشهيد الصماد كان وسيظل أنموذجا فريدا في الزهد والشجاعة والفداء للوطن والشعب.

ولفت إلى أن الشهيد الصماد أعد نفسه للتضحية واختار طريق النضال منذ نعومة أظافره إدراكا منه بعظمة الشهداء.. مؤكدا على أهمية السير على نهج الرئيس الشهيد حتى تحقيق النصر.

وفي ختام الفعالية سلم وزير الأشغال درع الوزارة لنجل الرئيس الشهيد ياسين صالح الصماد تكريما وتقديرا بتضحيات والده في سبيل الله والوطن.

حضر الفعالية نائب وزير الأشغال المهندس محمد الذاري ورئيس صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي ونائب رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس أميرالدين الحوثي والمدير التنفيذي للمؤسسة المهندس لبيب عزالدين ووكلاء وزارة الأشغال وعدد من أقرباء وأصدقاء الرئيس الشهيد.

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