محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية بعمران تناقش الوضع الصحي



ناقشت أمسية رمضانية بمحافظة عمران برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، الوضع الصحي بالمحافظة وسبل تحسين الخدمات الطبية.



وتطرقت الأمسية بحضور أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ومدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد مجاهد الحوثي ومدراء الصحة والمستشفيات بمديريات المحافظة، إلى سبل معالجة الصعوبات التي تواجه المرافق الصحية بما يسهم في توفير الخدمات الصحية، سيما في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن.



وفي الأمسية أشار المحافظ جعمان والأمين المخلوس إلى ضرورة الاهتمام بالوضع الصحي بمديريات المحافظة وإيصال الخدمات الطبية إلى كافة المواطنين.



وأكدا اهتمام قيادة المحافظة بأسر الشهداء والجرحى والمرابطين وتقديم الخدمات العلاجية والطبية لهم مجانا تقديرا بتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن.



ونوها بالجهود التي تبذلها الكوادر الصحية في تقديم الخدمات للمرضى والجرحى وتخفيف المعاناة عنهم.



وتطرق جعمان والمخلوس إلى أهمية تكاتف الجهود لتوفير احتياجات المرافق الصحية وتطوير الخدمات الطبية.



وكان مدير مكتب الصحة، استعرض أوضاع المرافق الصحية بالمديريات وسبل توفير الاحتياجات المطلوبة ومنها تأهيل وتأثيث المراكز الصحية والمستشفيات الريفية وإيجاد كادر طبي متخصص خاصة في الطوارئ التوليدية للمناطق النائية.



وأشار إلى أن القطاع الصحي بالمحافظة يفتقد للكثير من التجهيزات والأدوية .. مبينا أن استجابة المنظمات ضيف لا يرتقي للمستوى المطلوب.



تخلل الأمسية مداخلات من مدراء المراكز الصحية حول احتياجات مديريات من الأدوية والأثاث والنفقات التشغيلية والكوادر الطبية ومدى المعاناة التي تواجه المرافق الصحية من شحة للإمكانات جراء العدوان والحصار.



حضر الأمسية عدد من المعنيين بمكتب الصحة ومدراء المراكز الصحية والمستشفيات الريفية ومدير مكتب حماية البيئة نايف الحائطي.

سبأ [20/مايو/2019] عمران - سبأ:سبأ