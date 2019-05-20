مناقشة آلية الإفراج عن السجناء المعسرين بعمران

عمران- سبأ:

ناقش اجتماع اليوم بمحافظة عمران برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان ورئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة الدكتور فضل المطاع آلية الإفراج عن السجناء المعسرين الذين استوفوا المدة القانونية للعقوبة ولم يتمكنوا من دفع ما عليهم من حقوق للغير.



وأكد الاجتماع الذي ضم مديرعام فرع الهيئة العامة للزكاة محمد الشهراني على أهمية اتخاذ تدابير ازاء مجموعة من قضايا السجناء المعسرين من الذين قضوا محكومتيهم وتبقى عليهم الحق الخاص ، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للزكاة ستتكفل بدفع ما عليهم بحسب الكشوفات التي تم رفعها واعتمادها .



و أشار المحافظ جعمان ورئيس النيابة المطاع إلى ضرورة أن تشمل كشوفات السجناء المعسرين الحالات المحكوم عليها بمبالغ مالية ممن قضوا مدة كبيرة في السجن وممن امضوا ثلاث ارباع المدة ليتم الافراج عنهم،مشددين على سرعة استكمال الإجراءات القانونية تمهيدً لإطلاق السجناء بعد سداد ماعليهم من حقوق مالية للغير خلال هذا الشهر الفضيل .



ودعا محافظ عمران ورئيس النيابة رجال الأعمال والتجار وفاعلي الخير إلى المساهمة في الإفراج عن السجناء المعسرين من خلال دفع المبالغ المحكوم بها عليهم لينالوا الأجر الكبير خاصة في شهر الرحمة والإحسان.

[20/مايو/2019]سبأ