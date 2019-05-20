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اختتام المرحلة الأولى من برنامج إعادة ابتسامه الأطفال المصابين بالشفة الأرنبية بصنعاء
[20/مايو/2019]
صنعاء- سبأ:

اختتمت اليوم بصنعاء المرحلة الأولى من برنامج إعادة رسم الابتسامة للأطفال المصابين بالشفة الأرنبية التي نفذها المستشفى السعودي الألماني بالتعاون مع شركة يمن موبايل للهاتف النقال.


وأوضح مدير العلاقات بالمستشفى مجيب العبسي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)،  أن المرحلة الاولى من البرنامج تضمنت على مدى ثلاثة أسابيع إجراء عمليات جراحية مجانية لعدد  50 حالة من أطفال الأسر الفقيرة والأشد فقراً.

وأشار إلى أن البرنامج يأتي في إطار  المسؤولية الاجتماعية بين شركة يمن موبايل والمستشفى، للتخفيف من معاناة الأطفال المُصابين بالشفة الأرنبية وإعادة دمجهم في المجتمع خاصة كونهم من الأسر الفقيرة والمتعففة.

 ودعا العبسي رجال المال والأعمال والخيرين إلى المساهمة مع المستشفى في مساعدة هذه الشريحة ومواصلة البرنامح من أجل إعادة البسمة والحياة الطبيعية للأطفال المُصابين بالشفة الأرنبية  .

سبأ
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