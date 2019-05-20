[20/مايو/2019]
ريمه- سبأ:
ناقش فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بمديرية كسمه في محافظة ريمة في اجتماع اليوم برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي آلية صرف المساعدات الغذائية بالمديرية .
وأستعرض الاجتماع بحضورمدير مكتب الصناعة بالمحافظة محمود أمين ومدير فرع الهيئة بالمديرية و أمناء المخازن مهام الفرع والصعوبات التي تعترض سير عمله والسبل الكفيلة بمعالجتها .
وفي الاجتماع أكد وكيل المحافظة أهمية تضافر جهود الجميع في تقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل عملية صرف المساعدات الغذائية بما يخفف من معاناتهم جراء العدوان حصاره الجرائر .
وكان الوكيل الضبيبي ومعه مدير مكتب الصناعة بالمحافظة تفقدا المخازن الخاصة بالمساعدات الغذائية بالمديرية والمقدمة من منظمة الإغاثة الدولية للإطلاع على صلاحية وجودة المواد الغذائية .
سبأ