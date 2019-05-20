الذهب قرب أقل مستوى في ظل قوة الدولار استقر سعر الذهب اليوم الاثنين ليجري تداوله قرب أقل مستوى في أسبوعين، مع دعم بيانات اقتصادية أميركية قوية للدولار لتتعزز مكانته كملاذ آمن امام الذهب وسط توترات جيوسياسية وتجارية. ولم يطرأ تغير يذكر على السعر الفوري للذهب عند 1276ر55 دولار للأوقية (الأونصة)