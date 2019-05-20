محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آليات العمل المشترك بين محافظة صعدة والمنظمات الدولية صعدة- سبأ:

ناقش اجتماع موسع بمحافظة صعدة برئاسة المحافظ محمد جابر عوض وضم نائبة مدير مكتب الاوتشا في اليمن سندي إساك وعدد من المنظمات الدولية والمؤسسات والجمعيات المحلية آليات العمل المشترك لتحسين الوضع الانساني وتخفيف معاناة المواطنين بالمحافظة .



وأكد المحافظ في الاجتماع الذي حضره وكيل محافظة صعدة للشؤن الانسانية محمد حسين بيضان ومدراء المكاتب التنفيذية المعنيين ونائب مدير فرع الهيئة الوطنية الشيخ حميد مهمل أهمية الخروج بآلية مشتركة للتخفف من معاناة المواطنين جراء استمرار العدوان وحصاره الجائر منذ أكثر من أربع سنوات .



وشدد عوض خلال الاجتماع الذ ضم رؤساء المؤسسات والجمعيات المحلية وممثلي المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة على ضرورة معالجة موضوع النازحين وإيجاد مركز طوارئ من قبل برنامج الغذاء العالمي لهم .



وحث المحافظ المنظمات الدولية على ضرورة تأهيل المؤسسات والجمعيات المحلية ما يمكنها القيام بواجباتها وتقديم خدماتها للمتضررين بشكل مستمر ومنظم بعيدا عن التكرار والعشوائية .



وتناول الاجتماع أهمية وضع الخطط المسبقة لتنفيذ المشاريع وفق خطة الاحتياج وكذا وضع آلية تتبع للنازحين بالإضافة الى البدء بتنفيذ المشاريع عبر المؤسسات المحلية المؤهلة .



من جانبها أوضحت نائبة مدير الاوتشا في اليمن أن زيارتها للمحافظة تأتي للإطلاع على التدخلات الانسانية الجارية والاجتماع بقيادة المحافظة و فريق التنسيق المحلي وفرع الهيئة الوطنية لتنسيق الشؤن الانسانية للاتفاق على آلية العمل المشتركة لتحسين الوضع الانساني والتخفيف من المعاناة .

سبأ [20/مايو/2019]سبأ