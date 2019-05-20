محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء دورة تدريبية بصنعاء حول استخدام وسائل التشخيص بالأشعة للحالات الحرجة صنعاء- سبأ:

بدأت بمستشفى الكويت الجامعي بصنعاء دورة تدريبية حول استخدام وسائل التشخيص بالأشعة لحالات الإصابة الحرجة في الطوارئ.



تهدف الدورة التي تأتي في إطار مشروع الوصل الشامل للخدمات الصحية في اليمن الممول من الاتحاد الأوروبي، إلى إكساب مقدمي الخدمات الطبية في أقسام الإسعاف معارف لتحسين أدائهم في إدارة الحالات الحرجة وإنقاذها بأسرع وقت ممكن.



ويتلقى المشاركون على مدى أربعة أيام مهارات حول كيفية الاستخدام السليم للأدوات التشخيصية كالأشعة السينية والموجات الصوتية في التشخيص السريع للحالات الحرجة وكيفية اتخاذ الإجراءات الطبية والجراحية المناسبة في الوقت المناسب.



وفي افتتاح الدورة أشار مدير مستشفى الكويت الجامعي الدكتور أمين الجنيد وخبير الدعم الفني لمشروع الاتحاد الأوروبي الدكتور حسام الشامي إلى أهمية الدورة في التعرف على الطرق الحديثة في التشخيص واستخدام الأدوات التشخيصية .



وتطرقا إلى دور الاتحاد الأوروبي في تعزيز قدرات الكوادر الصحية في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها القطاع الصحي.. لافتين إلى ما وصل إليه مستشفى الكويت الجامعي من مستوى في تحسين خدماته ودوره في استضافة مثل هذه الدورات كمركز تدريبي يقدم خدماته الصحية والتدريبية للجميع.



حضر الافتتاح مدير مشاريع الصحة بمفوضية الاتحاد الأوروبي باليمن مروان الطوقي.

سبأ [20/مايو/2019]سبأ