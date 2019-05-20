الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار على عدد من محافظات الجمهورية

صنعاء- سبأ:



وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها أن حالة عدم الاستقرار في الطقس مستمرة على جميع أرجاء البلاد خاصة المحافظات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية والهضاب الداخلية وكذلك الصحراوية للمهرة، حضرموت وشبوة واحتمال امتدادها إلى السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها .



وأفاد المركز أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة الشدة على المحافظات الجبلية من صعدة شمالاً إلى لحج جنوباً وأجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع، أبين، البيضاء، لحج، شبوة، حضرموت والمهرة .



ونبه المركز المواطنين وخاصة سائقي المركبات إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية وتدفق السيول، محذراً من تدني مستوى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار.



ودعا المركز إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

[20/مايو/2019]توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من المحافظات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة القادمة.سبأ