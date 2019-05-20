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آخر تحديث: الإثنين، 20 - مايو - 2019 الساعة 02:33:10م
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المركز الوطني لنقل الدم يوجّه نداء للتبرع بالدم
[20/مايو/2019]
صنعاء- سبأ:

وجه المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بصنعاء نداءً عاجلاً للتبرع بالدم لتغطية احتياجاته.


وأكد المركز في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أنه يعاني من شحة في مخزون الدم ومشتقاته وتزايد الطلب عليه في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان.
ودعا المركز المواطنين إلى المبادرة للتبرع بالدم وإنقاذ حياة المرضى والجرحى، بالإضافة إلى إنقاذ مرضى السرطان والثلاسيميا وغيرها من أمراض الدم الوراثية التي تحتاج إلى جرعات دم بصورة مستمرة ومنتظمة وكذلك العمليات الجراحية اليومية التي تجري في المستشفيات.

   ولفت البيان إلى أن التبرع بالدم نوع من أنواع الإنفاق و بادرة إنسانية تجسد روح الإخاء بين أفراد المجتمع.

سبأ
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