محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية تحصيل الإيرادات الزكوية وتنميها في كسمة ريمة ريمة- سبأ:

ناقش اجتماع بفرع الهيئة العامة للزكاة بمديرية كسمه محافظة ريمة اليوم برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي آلية تحصيل الإيرادات الزكوية وتنميتها.



واستعرض الاجتماع بحضور مدير المديرية محمد الحيدري ومديري فرع هيئة الزكاة علي النهاري والصناعة والتجارة بالمحافظة محمود أمين، آلية تحصيل الزكاة والصعوبات التي تواجه أعمال التحصيل.



وأكد الوكيل الضبيبي أهمية تقييم أداء فرع الهيئة بالمديرية، وخاصة ما يتعلق بتحصيل زكاة الفطرة، مشدداً على بذل المزيد من الجهود لتحصيل الموارد الزكوية وتنميتها وتحصيل المتراكمات والمتأخرات السابقة.



وحث على تفعيل دور كبار المكلفين والشخصيات الاجتماعية في التعاون مع الأمناء في تحصيل الإيرادات الزكوية خلال شهر رمضان، لافتاً إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتلاعبين والممتنعين عن أداء الزكاة.

سبأ [20/مايو/2019]سبأ