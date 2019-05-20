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مناقشة الأوضاع الخدمية وآلية التحشيد في مديرية كسمة بريمة
[20/مايو/2019]
 ريمة- سبأ:

ناقشت أمسية رمضانية بمديرية كسمه في محافظة ريمة الأوضاع الخدمية بالمديرية وآلية تفعيل التحشيد ورفد الجبهات.


  وتطرقت الأمسية لذي حضرها وكيل أول المحافظة حسن طه ووكيلا المحافظة محمد مراد وعبدالله الضبيبي  والقيادات المحلية والتنفيذية والإشرافية والمشائخ والوجهاء بالمديرية إلى احتياجات المواطنين من الخدمات وسبل تحسينها بما يلبي احتياجاتهم التنموية.

كما تطرقت إلى آلية تفعيل  التحشيد و رفد الجبهات بالمال والرجال ،وجهود متابعة  تحصيل وتسليم الزكاة بالمديرية .

 وفي الامسية أشار وكيل أول المحافظة حسن طه الى اهمية الشهر الفضيل في تعزيز التكافل الاجتماعي والتقرب إلی الله بالطاعات والأعمال الصالحة باعتباره محطة تربوية لتزكية النفوس .

ولفت الى أهمية تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد الصف وتعزيز الأمن والاستقرار ورفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد  لإفشال مخططات العدوان ومرتزقته في النيل من الوطن .

 فيما أشار وكيل المحافظة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي الى اهمية اضطلاع الجميع بدورهم في دعم ومساندة جهود هيئة  الزكاة خلال المرحلة المقبلة للنهوض بالعمل الزكوي وتنمية موارد الزكاة .

من  جانبهم  أكد أبناء مديرية كسمة استمرار دعمهم للمرابطين في جبهات العزة و الكرامة واستمرار رفدهم بالرجال والمال والعتاد وتقديم الغالي والنفيس حتى تحرير الوطن من دنس الغزاة والمحتلين .

 حضر الامسية عضو مجلس الشورى محمد الحيدري.

سبأ
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