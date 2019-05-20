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آخر تحديث: الإثنين، 20 - مايو - 2019 الساعة 01:50:49م
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  ثقافة
دراسة: خلايا (بيتا) المنتجة للأنسولين قد تغير وظائفها في مرض السكر
[20/مايو/2019] واشنطن – سبأ:
كشف باحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن أن خلايا "بيتا" المنتجة للأنسولين يمكنها تغيير وظيفتها في مرض السكر ووجدوا أن نظام مراسلة الحمض النووي الريبي الذي يخبر البروتينات كيف تتصرف في الخلايا يعمل بشكل مختلف في مرض السكر.

وقال البروفيسور لورنا هاريز أحد المشاركين في الدراسة انه اكتشف باحثون أن الأشخاص المصابين بداء السكر من النمط الأول لا يزالون يحتفظون ببعض الخلايا المنتجة للأنسولين ولكن البيئة التي ينتجها السكري يمكن أن تكون سامة لهذه الخلايا المتبقية ويمكن أن تؤدي الدراسة إلى تغييرات جديدة لحماية هذه الخلايا والتي يمكن أن تساعد الناس في الحفاظ على بعض القدرة على صنع الأنسولين الخاص بهم.

وقام الفريق البحثى بتحليل أنسجة البنكرياس بعد الوفاة من الأشخاص المصابين بداء السكر بنمطيه الأول والثاني وتم اكتشاف أن لديهم خلايا "دلتا" أكثر مما ينبغي مما يشير إلى أن مرض السكر قد

يتسبب في تحول بعض خلايا "بيتا" إلى خلايا "دلتا". .
سبأ
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