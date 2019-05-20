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آخر تحديث: الإثنين، 20 - مايو - 2019 الساعة 01:50:49م
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  عربي ودولي
مقتل 29 سجينا داعشيا في أحداث شغب بسجن في طاجيكستان
[20/مايو/2019]
دوشانبي – سبأ:
اسفرت أحداث شغب في سجن بطاجيكستان عن مقتل 29 سجينا مدانا بالانتماء لتنظيم داعش الارهابي، فيما لقي 3 من حراس السجن مصرعهم.

وقال وزير العدل الطاجيكي، منصورجون عمروف حسب وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين، ان سجناء يقضون عقوبتهم بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم داعش كانوا مسلحين بالسكاكين وأدوات أخرى حادة، تمردوا وأقدموا على اختطاف 3 من حراس السجن وقتلهم، مطالبين بإطلاق سراحهم.

وأوضح أن 29 من السجناء لقوا مصرعهم أثناء الأحداث، بينهم 8 قُتلوا على أيدي زملائهم المسجونين.

ويقع السجن على بعد 15 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة دوشنبه، ويضم نحو 1500 سجين.

سبأ
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