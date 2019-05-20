نادال يهزم ديوكوفيتش ويتوج بلقب بطولة إيطاليا المفتوحة (رجال) للمرة التاسعة [20/مايو/2019] روما – سبأ:

حافظ النجم الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني على العالم على لقب بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس بالعاصمة روما



وتوج بها للمرة التاسعة في مسيرته إثر تغلبه على النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم 6 / صفر و4 / 6 و6 / 1 امس في المباراة النهائية.



وتوج نادال اليوم بأول لقب له على الملاعب الرملية هذا الموسم، ليعلن عن نفسه كمرشح قوي للقب بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) التي تنطلق بعد أيام، والتي أحرز لقبها 11 مرة من قبل.



وقلص نادال تفوق ديوكوفيتش أمامه إلى 28 / 26 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل المباريات التي جمعت بينهما وهتفت الجماهير في البداية باسم ديوكوفيتش لكن نادال نجح في تحدي الدعم الجماهيري لمنافسه وفرض تفوقه منذ البداية.

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