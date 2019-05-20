عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أفاكيانتس: أسطول المحيط الهادي الروسي يحصل على 3 حاملات لصواريخ (كاليبر) موسكو – سبأ:

أعلن قائد أسطول المحيط الهادي الروسي، الأميرال سيرجي أفاكيانتس، أن الأسطول سيحصل هذا العام على سفينتين حربيتين، بالإضافة إلى غواصة من المشروع 636، مجهزة بالصواريخ المجنحة "كاليبر".



وقال قائد أسطول المحيط الهادئ: "نتوقع أيضًا أن نستلم هذا العام أول سفينتين حربيتين مزودتين بأحدث صواريخ كروز "كاليبر".. من أجل تلبية احتياجات الأسطول، يتم بناء ست غواصات كبيرة تعمل بالديزل من مشروع 636، والتي، بالإضافة إلى أسلحة الطوربيد، ستحصل على إمكانية ضرب أهداف بحرية وبرية بصواريخ كروز من سلسلة "كاليبر-بي ل"، ونتوقع أن نحصل على أول غواصة في هذا العام".



وأشار إلى أن الطراد الحديث من المشرع الجديد "جريمياشي" سيدخل خدمة الأسطول أيضا، مضيفا: "السفينة لا تحمل فقط الصواريخ المجنحة "كاليبر"، ولكنها مسلحة مثل الطرادات من مشروع 20380، بمنظومة الدفاع الجوي الحديثة "ريدوت"، وفيها أسلحة مضادة للغواصات خطيرة".



وأوضح قائد أسطول المحيط الهادئ الروسي أن السفينة ستسلح بـ 16 صاروخًا مضادًا للسفن من طراز "أوران".

[20/مايو/2019]