عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين بالضفة الغربية و يبعد حارسين عن المسجد الأقصى رام الله – سبأ:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، عشرة مواطنين فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.



وأفاد نادي الاسير الفلسطيني في بيان، بأنّ جيش الاحتلال اعتقل الفلسطينيين العشرة، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة في مدن الخليل وطوباس ورام الله وجنين والبيرة وذلك بزعم أنهم مطلوبون.



في الاتجاه ذاته قال مدير نادي الاسير في مدينة القدس المحتلة ناصر قوس اليوم الاثنين، ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي قررت ابعاد حارسي المسجد الأقصى المبارك سمير اليمن وسائد السلايمة عن الأقصى لمدة 15 يوما بعد الافراج عنهما في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.



وأكد قوس في بيان، ان قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الحارسين من البلدة القديمة بالقدس أمس الاحد، واستولت على عشرات الطرود الغذائية والتموينية المخصصة للعائلات المستورة في مدينة القدس المحتلة، مؤكدا ان الاحتلال يستهدف حراس الاقصى عبر سياسة الاعتقال او الابعاد من اجل تأمين حماية المستوطنين اليومية له.

سبأ [20/مايو/2019]سبأ