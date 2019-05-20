اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الذهب قرب أقل مستوى في ظل قوة الدولار سنغافورة – سبأ:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين ليجري تداوله قرب أقل مستوى في أسبوعين، مع دعم بيانات اقتصادية أميركية قوية للدولار لتتعزز مكانته كملاذ آمن امام الذهب وسط توترات جيوسياسية وتجارية. ولم يطرأ تغير يذكر على السعر الفوري للذهب عند 1276ر55 دولار للأوقية (الأونصة).



كما ارتفع الدولار في التعاملات الأميركية الآجلة إلى 1276ر20 دولار للأوقية، ونزل المعدن الأصفر إلى أقل مستوى في أسبوعين عند 1274ر51 دولار للأوقية يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أميركية أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة قفزت لأعلى مستوى في 15 عاما في أوائل مايو وسط تصاعد للثقة بشأن آفاق الاقتصاد.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0ر3 بالمئة إلى 14ر44 دولار، وكانت سجلت أقل مستوى فيما يزيد على خمسة أشهر عند 14ر35 دولار في الجلسة السابقة، فيما زاد البلاتين 1ر1 بالمئة إلى 822ر55 دولار للأوقية بعدما نزل في الجلسة السابق إلى 812ر50 دولار، وهو أقل مستوى له منذ الحادي عشر من مارس.

سبأ [20/مايو/2019]سبأ