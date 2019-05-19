أمسية رمضانية بالحيمة الخارجية تناقش الوضع الصحي بالمديرية [20/مايو/2019] صنعاء - سبأ:

ناقشت أمسية رمضانية بالحيمة الخارجية محافظة صنعاء الوضع الصحي بالمديرية والجوانب المتصلة بتعزيز الصمود في مواجهة العدوان ورفد الجبهات.



وفي الأمسية التي نظمها مكتب الصحة بالمديرية ومستشفى المنار، أشار مدير المديرية طلال غوبر إلى أهمية تحسين مستوى الخدمات الطبية.



ولفت إلى أنه يتم الإعداد والتجهيز لتسيير قافلة غذائية للجيش واللجان وتشكيل لجان لزيارة المرابطين في الجبهات.



فيما أشار مدراء الصحة بالمديرية الدكتور محمد الاشول ومستشفى المنار الدكتور محمد مذيور ومستشفى 21 سبتمبر بالحيمة الداخلية الدكتور دارس أبوطالب، الحرص على تطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وثمنوا دعم واهتمام مكتب الصحة بالمحافظة للقطاع الصحي بالمديرية وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل.



تخلل الأمسية التي حضرها هاشم شرف الدين وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية وأعضاء السلطة المحلية والمشائخ والأعيان عدد من القصائد.

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