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  رياضة
فوز مايو وتعادل آزال واليرموك في بطولة الوحدة الرمضانية
[20/مايو/2019] صنعاء - سبأ:
حقق فريق 22 مايو فوزه الأول في بطولة كرة القدم للكبار التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن الملتقى الرمضاني على حساب نظيره العروبة بثلاثية نظيفة أمس في ختام الجولة الرابعة.

سجل ثلاثية مايو محمد العبيدي في الدقيقة الخامسة وصلاح الزريقي في الدقيقة 35 وجميل الدبعي في الدقيقة 69.

بهذا الفوز رفع مايو رصيده إلى خمس نقاط بينما ظلت النقطة حاصل رصيد العروبة قابعا في المركز الأخير.

وفي المباراة الثانية تعادل آزال واليرموك بهدف لمثله.

تقدم اليرموك بالتسجيل بهدف من إمضاء عماد مجاهد في الدقيقة الخامسة وأدرك محمود حنش التعادل لآزال بعدها بخمس دقائق.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد آزال إلى خمس نقاط مقابل أربع لليرموك.
سبأ
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