محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يؤكد على أهمية تكاتف الجهود الرسمية في مكافحة الأوبئة (مصحح) صنعاء - سبأ:

أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، على أهمية تكاتف الجهود الرسمية في مكافحة الأمراض والأوبئة واستئصالها خصوصا الكوليرا والملاريا وحمى الضنك.



وأشار الوزير المتوكل في أمسية رمضانية بصنعاء لمناقشة الوضع الصحي في محافظة المحويت إلى أهمية تعزيز الرصد الوبائي والتغذوي خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار .



وحث الدكتور المتوكل الجميع على استشعار المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد لتحسين الخدمات الصحية بحيث يتلمسها المواطن .



وطالب قيادات مكتب الصحة بالمحافظة والمستشفيات بسرعة تجهيز العنايات المركزة والطوارئ بالمستشفيات وتأهيليها خلال الفترة القادمة وتفعيل عمل المستشفيات الريفية والمحورية والمراكز الصحية بالمحافظة.



وأكدت الأمسية التي حضرها وكيلي وزارة الصحة لقطاع الرعاية الدكتور محمد المنصور والطب العلاجي الدكتور علي جحاف والوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتور نجيب القباطي ومدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أمين حبيش ومدراء الصحة والمستشفيات بمديريات المحافظة، ضرورة تعزيز الأداء بما يسهم في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وأشارت إلى أهمية التخطيط الجيد للعمل والبدء بأتمتة نظام المعلومات بكافة مكاتب الصحة في المدينة والمديريات وبناء قاعدة معلومات موحدة لتسهيل الإجراءات والارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة .



وتطرقت الأمسية إلى ضرورة الصيانة للمعدات وترمميم المباني وتكثيف التأهيل والتدريب للكوادر الصحية .



وكان مدير مكتب الصحة بمحافظة بالمحويت استعرض الوضع الصحي بالمحافظة والصعوبات التي تواجه سير العمل ، مشيرا إلى أن هناك 6 مستشفيات عاملة بالمحافظة و 174 وحدة و 12 مركز صحي .



أثريت الأمسية بالكثير من المداخلات والمناقشات من قبل وكلاء الوزارة ومدراء مكاتب الصحة بمديريات محافظة المحويت ركزت على الصعوبات التي تواجه سير العمل وأهمية تكثيف الجهود لتعزيز النظام الصحي بالمحافظة .



حضر الأمسية مدير مكتب محافظ المحويت عبدالحميد أبو شمس ومدراء العموم بوزارة الصحة .

سبـأ [20/مايو/2019]سبـأ