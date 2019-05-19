أمسية في قفل شمر بحجة للإعداد لتسيير قافلة للمرابطين في الجبهات

حجة - سبأ :

ناقشت أمسية رمضانية بمديرية قفل شمر بمحافظة حجة برئاسة المحافظ هلال عبده الصوفي، جهود التجهيز والإعداد لتسيير قافلة غذائية من أبناء المحافظة للمرابطين في الجبهات .





واستعرضت بحضور مسؤولي المجلس المحلي والمكاتب التنفيذية والشخصيات والوجاهات الإجتماعية في المديرية ، مسارات التحشيد والتعبئة المتواصلة في قفل شمر، و الرؤى المطروحة لتجاوز التحديات و الصعوبات التي فرضها العدوان .

وفي الأمسية أشار المحافظ الصوفي إلى اهمية اللقاءات الرمضانية في تدارس هموم أبناء المديرية لمعالجتها ، مستعرضا لأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان الغاشم وحصاره على جميع المنافذ ، وما يرتكبه بشكل يومي من مجازر وحشية وتدمير ممنهج لكل مقومات الحياة في البلاد.

وشدد على ضرورة استشعار الجميع مسئولياتهم خلال هذه المرحلة في في التحشيد لدعم ورفد الجبهات حتى تحقيق النصر ، حاثا ابناء المديرية على الاسهام في انجاح القافلة التي تعتزم قيادة المحافظة تسييرها اواخر شهر رمضان للمرابطين في الجبهات .

واكد محافظ حجة حرص قيادة المحافظة على تلمس احتياجات المواطنين في المديرية والعمل على توفير الخدمات للمواطنين حسب الامكانات المتاحة.

ووجه القيادات المحلية على مضاعفة الجهود لتحسين الخدمات العامة، ومعالجة قضايا المجتمع والتخفيف من معاناة المواطنين،، داعيا رجال الأعمال والتجار والمسؤولين إلى تلمس احتياجات الأسر الفقيرة وخاصة أسر الشهداء والجرحى والمفقودين كأقل واجب يتم تقديمه تجاههم.

ونوه المحافظ الصوفي بأهمية حث المواطنين على استغلال الشهر الفضيل في اخراج زكواتهم التي لمس كافة ابناء اليمن ثمرة انشاء الهيئة العامة للزكاة كجهة مخولة بالتصرف فيها وصرفها حسب مصارفها الشرعية .

و القيت في الامسية عدد من الكلمات ثمنت في مجملها جهود قيادة المحافظة في تلمس احتياجات المواطنين وضمان توفيرها حسب الامكانات المتاحة فضلا عن حماية الجبهة الداخلية وتعزيز الأمن والاستقرار وخلق التجانس والتلاحم الوطني بين كافة ابناء المحافظة بمختلف اطيافهم ومشاربهم السياسية والفكرية .

ونوهوا بأنهم سيكونون المدد والعون لرجال الرجال في الجبهات وان اسهامهم في انجاح تسيير القافلة الغذائية للمرابطين في الجبهات يعتبر اقل واجب عليهم نحو من يضحون بأرواحهم رخيصة لعزة وكرامة اليمن .

وأكدوا مواصلتهم لاعمال الحشد والعتبئة لمواجهة العدوان حتى تحقيق النصر .

[20/مايو/2019]سبـأ