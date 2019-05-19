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اجتماع للجنة الفنية المكلفة من موانئ البحر الأحمر وفريق التفتيش الأممي بميناء الحديدة
[20/مايو/2019]
الحديدة - سبأ :

ناقش إجتماع مشترك بميناء الحديدة ضم أعضاء اللجنة الفنية المكلفة من مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية وفريق التفتيش الأممي، آلية العمل المزمع تنفيذها لتفتيش السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة.

وتطرق الاجتماع برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ رئيس اللجنة الفنية المهندس يحيى عباس شرف الدين، إلى آلية تفتيش السفن التي تحمل الشحنات الكبيرة "السائبة" والشحنات المجزأة وسفن المشتقات النفطية والحاويات وبما يمكن الرقابة (UNVIM) من القيام بدورها في اطار تحسين عملية التفتيش ورفع القيود والحصار المفروض على دخول السلع الأساسية والبضائع والذي تسبب في كارثة إنسانية.

وخلال الإجتماع الذي حضره نائب رئيس فريق الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ينز تويبرغ فراندزن، وممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البرتو ناتا ورئيس فريق الUNVIM دان رورمان.. أشاد شرف بالجهود التي يبذلها الفريق الأممي من أجل تنفيذ الخطوات العملية التي تم التوصل إليها في اتفاق ستوكهولم.

 وأكد أن قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر واللجان الفنية المشتركة المشكلة في اطار الرقابة والتفتيش والتحقق من تنفيذ الخطوة الأولى وما يليها من خطوات، ستقدم كافة التسهيلات لأعمال الأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاق وبما يضمن نجاح مهامها على الوجه المطلوب.

وعبر رئيس اللجنة الفنية عن أمله في أن يسهم تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق والمتمثلة في إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى من طرف واحد في إيفاء الطرف الآخر بإلتزاماته وقيام الأمم المتحدة بواجبها في رفد ميناء الحديدة بإحتياجاته وتسهيل دخول المساعدات والبضائع والتخفيف من معاناة المواطنين وسكان المحافظة.

حضر الإجتماع رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء عبدالرزاق المؤيد ومدير جمرك ميناء الحديدة عبدالله حبيب ونائب مدير فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة  ابراهيم الدولة.

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