أمسية في الطويلة تؤكد على الصمود في مواجهة العدوان [20/مايو/2019] المحويت-سبأ:

أكدت أمسية رمضانية في مديرية الطويلة محافظة المحويت على استمرار الصمود الشعبي في مواجهة العدوان.

وفي الأمسية بمنطقة صوان عزلة الضلاع الأسفل أكد وكيل وزارة التربية مدير مركز البحوث والتطوير التربوي الدكتور محمد السقاف ، على أهمية تعزيز الصمود واستمرار دعم المرابطين في الجبهات لتحقيق النصر .

فيما دعا عضو رابطة علماء اليمن محمد الحكمي إلی تفعيل قيم التكافل الاجتماعي في مختلف قری وعزل المحافظة لمواجهة التحديات الإقتصادية.



ولفت إلی صمود وثبات الشعب اليمني في مواجهة العدوان على مدى اربعة اعوام.



من جانبه تطرق مشرف المديرية علي الخطيب إلی فشل العدوان ومخططاته في اليمن بالرغم من فارق الامكانات المادية والعسكرية، داعيا لمواصلة النفير في مواجهة الغزاة لتحرير الارض من دنسهم .



حضر الأمسية التي تخللها فقرات إنشادية عضو الدائرة التربوية عزيز الرجالي ومسئولي الوحدات الثقافية والاجتماعية والتربوية وعدد من العسكريين ومندوبي التحشيد والمشائخ والشخصيات الاجتماعية.

سبأ