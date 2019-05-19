مناقشة جوانب المساعدة للسجناء المعسرين بالحديدة [20/مايو/2019] الحديدة -سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة برئاسة القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم وضم مدير فرع الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة جمال الحميري، جوانب المساعدة للسجناء المعسرين بالمحافظة .



وخلال الاجتماع الذي حضره مشرف عام المحافظة أحمد البشري أكد قحيم ، على أهمية التواصل مع رجال الأعمال وفاعلي الخير عبر الغرفة التجارية أو بصورة مباشرة لحثهم على المساهمة في الإفراج عن المعسرين من خلال دفع ما حكم عليهم من حقوق خاصة للغير عجزوا عن سدادها .



وأشاد قحيم بمساهمة فرع الهئية العامة للزكاة بالمحافظة ومجموعة الشماخ التجارية التي تكفلت بدفع ما على ٢٧ سجينا معسرا من حقوق خاصة للغير.



فيما نوه رئيس النيابة بالمحافظة القاضي هادي عيضة، بتكفل الهئية العامة للزكاة بدفع ما على ٢١ سجينا معسرا ، ومجموعة الشماخ التجارية بدفع ما على ٦ سجناء معسرين من حقوق للغير .



واشار إلى أنه يتم حاليا إستكمال الإجراءات القانونية للإفراج عن السجناء المعسرين وإنهاء محبوسيتهم و من المتوقع أن يتم الافراج عنهم خلال الاسبوع القادم.



ولفت إلى أن النيابة العامة مستمرة في التواصل مع الغرفة التجارية والصناعية وفاعلي الخير ورجال الأعمال من أجل استيعاب مساعدتهم في الإفراج عن المعسرين .



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