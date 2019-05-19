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آخر تحديث: الإثنين، 20 - مايو - 2019 الساعة 01:25:07ص
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اجتماع لشركاء العمل الإنساني بحجة
[20/مايو/2019] حجة - سبأ:
ناقش اجتماع عقد بمحافظة حجة برئاسة مدير عام فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث بالمحافظة علان علي فضائل، وضم شركاء العمل الإنساني بالمحافظة، عدد من المواضيع المتعلقة بالوضع الإنساني للنازحين .

وتناول الاجتماع أحوال الأسر المتضررة منازلها نتيجة لسيول الامطار الجارفة وتضرر ما يقارب 1200 مسكن اثرها كإحصائية أولية.

واستعرض المجتمعون الإحصائية الأخيرة للنزوح من منطقة بني حسن لعدد من مديريات المحافظة وابرز احتياجاتهم ، إضافة إلى الانشطة النقدية المنفذة في مديرية عبس خلال الفترة الماضية و الفجوات القائمة في قطاع المساعدات النقدية وسبل تلافيها بما يضمن الوصول لأكبر عدد ممكن من الاسر المحرومة .

وفي الاجتماع اوضح فضائل أن فرع الهيئة وجه نداء استغاثة عاجل للمنظمات العاملة في اطار المحافظة لسرعة التدخل للتخفيف من معاناة تلك الأسر.

وحث كافة الشركاء على تقديم معونات طارئة كلاً حسب القطاع الذي تعمل في إطاره مشاريعهم ، بما يسهم في جبر الضرر وتخفيف بعضاً من معاناة النازحين سيما وأن موسم الأمطار لا يزال في بدايته و قد يتسبب بمعاناة أسر أخرى .
سبأ
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