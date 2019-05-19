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آخر تحديث: الإثنين، 20 - مايو - 2019 الساعة 01:25:07ص
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محافظ مأرب يتفقد أحوال المرابطين في جبهات صرواح
[20/مايو/2019] مأرب -سبأ :
تفقد محافظ مأرب علي محمد طعيمان أمس أحوال المرابطين من الجيش واللجان الشعبية في جبهات هيلان والربيعة بصرواح.

وخلال الزيارة ومعه مدير مديرية صرواح مرعي العامري .. أشاد المحافظ طعيمان بصمود الجيش واللجان الشعبية والإنتصارات التي يحققونها في مختلف محاور جبهات صرواح وفقا لإستراتيجية عسكرية ناجحة كبدت العدوان ومرتزقته خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وزار طعيمان المواقع والمناطق التي تم تحريرها مؤخرا بمديرية صرواح والتي تتجاوز مساحتها 40 كيلو متر مربع .. مثمنا تضحيات الجيش واللجان الشعبية واستبسالهم في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره .

وأكد أن الزيارة تأتي تقديرا وعرفانا لما يسطره الأبطال من ملاحم بطولية في مواجهة الغزاة والمرتزقة ورباطهم في مواقعهم خلال الشهر الكريم .. منوها بالمعنويات العالية التي يتمتع بها الأبطال في مواقع العزة والكرامة.

فيما عبر أبطال الجيش واللجان الشعبية عن امتنانهم لزيارة محافظ مأرب لهم .. مؤكدين ثباتهم في مواقعهم الأمامية والتصدي للعدوان ومرتزقته حتى تطهير كامل تراب المحافظة والوطن من دنس الغزاة والمحتلين.


سبأ
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