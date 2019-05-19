أمسية في مديرية مبين بحجة تناقش أوضاع المديرية [20/مايو/2019] حجة-سبأ:

نظمت بمديرية مبين محافظة حجة أمسية رمضانية تحت شعار "قاطعوا البضائع الأمريكية ".



استعرضت الأمسية بحضور مسئولي المديرية وأعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي والشخصيات الاجتماعية، الأوضاع بالمديرية في ظل استمرار العدوان والحصار.



وأشار المشاركون في الأمسية إلى أهمية مقاطعة البضائع الأمريكية، لإلحاق الضرر بالإدارة والحكومة الأمريكية وإجبارها على إيقاف العدوان الذي تشنه دول العدوان بدعم أمريكي على اليمن منذ أكثر من أربع سنوات.



وتطرقت الأمسية إلى مكانة الشهر الفضيل وأهمية الاستفادة من أيامه ولياليه في كسب رضاء الله تعالى والعمل على مواصلة التحشيد ورفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد.



وحثت الأمسية أبناء المديرية على تقديم ما عليهم من زكاة وتسليمها للجهة المخولة وهي الهيئة العامة للزكاة، خاصة بعد أن لمس الجميع نشاطها.

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