اجتماع للسلطة المحلية والمكاتب الخدمية بمديرية صرواح بمأرب [20/مايو/2019]

مأرب -سبأ:

ناقش اجتماع موسع أمس للسلطة المحلية والمكاتب الخدمية بمديرية صرواح بمأرب برئاسة المحافظ علي محمد طعيمان، أوضاع المديرية وإحتياجات أبنائها من الخدمات والمشاريع التنموية .



وفي الإجتماع شدد المحافظ طعيمان على أهمية توفير الإحتياجات الإساسية للمواطنين الصامدين في مناطقهم بصرواح وإعادة تشغيل المرافق الصحية والمشاريع الخدمية وبما يعزز عوامل الصمود .



وأكد طعيمان على أهمية إعداد مصفوفة بالإحتياجات الأساسية للمديرية لرفعها للجهات المعنية وعرضها على المنظمات المانحة لتوفيرها، وبما يسهم في تطبيع الأوضاع والحياة العامة في المديرية .



من جهته أشار مدير مديرية صرواح مرعي العامري إلى ما تعرضت له المديرية من استهداف ممنهج للبنى التحتية الأمر الذي اخرج أغلب المنشأت الحكومية والمشاريع من مياه وطرقات ومرافق صحية وتعليمية عن الخدمة وفاقم من معاناة المواطنين .



وأقر الإجتماع البدء في تشغيل بعض المرافق التي لم تضرر بشكل كبير جراء العدوان .



سبأ