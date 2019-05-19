صناعة صنعاء يضبط أكثر من 36 طنا فاصوليا منتهي الصلاحية [20/مايو/2019] صنعاء-سبأ: ضبط مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء اليوم كميات من الفاصوليا منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.



وأوضح مدير مكتب الصناعة بالمحافظة أمين شايع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن فرق التفتيش التابعة للمكتب ضبطت 36 طن و285 كيلو فاصوليا بيضاء منتهية، في عدد من مناطق مديرية سنحان وبني بهلول.



وأشار إلى أن كميات الفاصوليا المضبوطة خارجية وتتبع إحدى المنظمات العاملة في اليمن .. لافتا إلى أنه تم التحريز على الكميات المضبوطة لإتخاذ الإجراءات القانونية.



وأشاد شائع بتعاون إدارة ومندوبي فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بالمحافظة في ضبط وتحريز كميات الفاصوليا المنتهية.

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