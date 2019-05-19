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  محلي
جمعية العون المباشر تدشن توزيع سلال غذائية في إب
[19/مايو/2019]
إب  - سبأ:
دشنت أمس، بمدرسة حميد دارس ومجمع مصعب بن عمير بمدينة إب توزيع السلال الغذائية الرمضانية لذوي الإحتياجات الخاصة مقدمة من جمعية العون المباشر.

وفي التدشين أكد وكيل المحافظة للشئون الصحية والمنظمات الدكتور أشرف المتوكل، أهمية الإستمرار في تقديم الدعم للمعاقين في إطار مساعدة الأسر الفقيرة والمتضررة والنازحة.

وحث الجمعيات والمنظمات الإنسانية والجهات المختصة علی مضاعفة الجهود لإغاثة ومساعدة الفئات الضعيفة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.

وثمن الوكيل المتوكل الأنشطة الإنسانية لجمعية العون وتوفيرها لبعض إحتياجات المستهدفين والتي تتضمن مواد غذائية.

فيما أشار مدير فرع الهيئة الوطنية لتنسيق الشئون الإنسانية بالمحافظة الدكتور فيصل الخولاني إلى أن المساعدات الغذائية التي تم توزيعها بالتنسيق مع فرع الهيئة بالمحافظة، استهدفت ألف معاق ومعاقة لضمان حصولهم على التغذية اللازمة والكافية .

وأوضح أن المساعدات إشتملت على الدقيق والسكر والأرز والزيت والملح واحتياجات رمضانية أخرى للمستهدفين بمركز المحافظة.

حضر التدشين نائب مدير مكتب الشئون الإجتماعية والعمل لشئون المنظمات والجمعيات بالمحافظة سلطان عز الدين المؤيد.

سبأ
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