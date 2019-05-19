محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية بمديرية صرواح بمأرب مأرب - سبأ:

نظمت السلطة المحلية بمديرية صرواح بمأرب أمسية رمضانية لتعزيز الصمود الشعبي.



وفي الأمسية التي حضرها مدير مديرية صرواح مرعي العامري وعدد من مشائخ ووجهاء المديرية .. أكد محافظ المحافظة علي محمد طعيمان أهمية تعزيز عوامل الصمود الشعبي في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال والتصدي لمخططاته.



وأشاد بصمود أبناء صرواح وثبات موقفهم إلى جانب الجيش واللجان الشعبية .. مؤكدا أن صرواح ضربت أروع الأمثلة في الصمود ودحر العدوان ومرتزقته وتكبيدهم الخسائر الكبيرة رغم الهجمات المتكررة والغارات الهستيرية التي تعرضت لها .



وأشار محافظ مأرب إلى أن قيادة السلطة المحلية تولي مديرية صرواح إهتماما خاصا وستعمل على تفعيل دور المكاتب الخدمية وإصلاح المشاريع والمنشآت الخدمية التي تعرضت للقصف وخرجت عن الخدمة جراء غارات العدوان .



وألقيت في الأمسية كلمات ومداخلات من قبل مشائخ ووجهاء المديرية، تطرقت إلى هموم وقضايا المديرية وسبل تعزيز التلاحم والإصطفاف في وجه العدوان .

سبأ [19/مايو/2019]سبأ