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آخر تحديث: الإثنين، 20 - مايو - 2019 الساعة 01:25:07ص
صدور قرار بتعيين وزير للخدمة المدنية والتأمينات
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (112) لسنة 2019م بتعيين إدريس سعيد عبده صالح الشرجبي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات.
الكرملين: ننتظر المبادرات الأمريكية بشأن لقاء بوتين وترامب
أعلن الكرملين اليوم الأحد، أن موسكو تنتظر المبادرات الأمريكية بشأن لقاء الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، دونالد ترامب.
صادرات النفط العراقي تصل الى 3.5 مليون برميل يومياً
قال رئيس شركة نفط الجنوب العراقية إحسان عبد الجبار لرويترز إن صادرات العراق النفطية من الموانئ الجنوبية بلغت 3.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام حتى يوم السبت.
مطابع الكتاب يفوز على الأهلي ويعزز صدارته للمجموعة الثالثة لدوري الأهلي الرمضاني
عزز فريق مطابع الكتاب المدرسي صدارته للمجموعة الثالثة لدوري الأهلي الرمضاني ال 36 لكرة القدم، بفوزه على شباب الأهلي بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن ختام الدور التمهيدي.
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  رياضة
برشلونه ينهي موسمه بتعادل مع إيبار في الدوري الاسباني
[19/مايو/2019]
مدريد - سبأ:

اختتم نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، مشواره في المسابقة، بتعادل مع مضيفه إيبار، بهدفين لمثلهما، في مباراة أقيمت اليوم، لحساب الأسبوع الـ 38.

وتكفل الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بتسجيل ثنائية البارسا، في الدقيقتين 31 و32، فيما أحرز هدفي إيبار، كل من مارك كوكورييا، وبابلو دي بلاسيس، في الدقيقتين (20 و45).

وهذه المرة الأولى التي يتعادل فيه إيبار على ملعبه مع برشلونة.

ورفع نادي برشلونة رصيده إلى 87 نقطة في الصدارة، فيما عزز إيبار موقعه في المركز الـ 12، برصيد 47 نقطة .

سبأ
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