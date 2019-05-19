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وزير الإعلام يؤكد أهمية اضطلاع وسائل الإعلام بدورها في مواجهة العدوان
[19/مايو/2019]
إب - سبأ:
أكد وزير الإعلام ضيف الله الشامي، أهمية اضطلاع وسائل الإعلام والكوادر الوطنية بالدور المناط في مواجهة العدوان والتصدي لمخططاته الإجرامية.

وقال وزير الإعلام في لقاء عقد بإب اليوم، ضم مدراء فروع المؤسسات الإعلامية ومراسلي القنوات الوطنية بالمحافظة، " إن الوزارة بصدد تفعيل الإجراءات القانونية بحق كل إعلامي أو وسيلة أو منشور يسيء للوطن أو يستهدف أمنه واستقراره ورموزه ويخدم أعدائه".

وشدد على أهمية التزام جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ومراسليها باللوائح والقوانين ومنها الحصول على التراخيص اللازمة وتجديدها في حال انتهائها.

وتطرق الوزير الشامي إلى دور الإعلام الوطني في خدمة الوطن والتصدي للعدوان رغم معاناة كوادره بفعل الأزمة الاقتصادية التي سببها العدوان والحصار وتوقف الرواتب .. مشيدا بالتكامل الإعلامي بمحافظة إب والذي يجعل منها أنموذجا تفتخر به وزارة الإعلام.

ولفت إلى أن العدوان استهدف قطاع الإعلام بقصف مقار عدد من القنوات الوطنية وحوالي ١٥ محطة إرسال إذاعي، وتم إصلاح أربعة منها وكذا ثلاث محطات للموجات المتوسطة (AM) التي كانت تنقل الصوت الوطني للعالم ..

وقال " ومع استمرار العدوان جاري إصلاح محطات الإرسال وقريبا سيصل الصوت الحر المناهض للهيمنة والعدوان للعالم ".

ودعا وزير الإعلام الإعلاميين في إب إلى بذل المزيد من الجهود واستشعار المسئولية في مواجهة ما يحاك من مؤامرات ومخططات تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

وأشار إلى أن المعركة الإعلامية مع العدو لا تقل أهمية وشراسة عن المعارك العسكرية والسياسية والاقتصادية، ما يتطلب مضاعفة الجهود لتطوير الرسالة الإعلامية وحشد الطاقات للتعاطي مع المتغيرات التي يمر بها الوطن والعمل على توحيد الصف الوطني.

وأكد الوزير الشامي أهمية دور وسائل الإعلام في التعريف بمظلومية الشعب اليمني والجرائم التي يرتكبها العدوان يوميا والتي طالت الأطفال والنساء وكبار السن.

بدوره شدد وكيل المحافظة الدكتور أشرف المتوكل على أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في نقل الحقيقة وحماية هذه المهنة التي يحاول الكثير الإساءة إليها.

وأشار إلى أن أهمية الإعلام تتضاعف مع ازدياد التحديات والمخاطر على اليمن، جراء العدوان الذي يرتكب أبشع المجازر فضلا عن ما يفرضه من حصار منذ أكثر من أربع سنوات.

إلى ذلك طرحت في اللقاء عدد من المداخلات والكلمات من قبل الحاضرين.

حضر اللقاء مدير مكتب الإعلام بإب أمين البعداني ومدير فرع وكالة الأنباء اليمنية سبأ فهد صلاح ومسئول الوحدة الإعلامية لأنصار الله ومدير إذاعة إب عبد الفتاح المنتصر ومدراء فروع مؤسسة الثورة ومؤسسة الجمهورية وصحيفة ٢٦ سبتمبر ومراسلو القنوات الوطنية المحلية وعدد من الإعلاميين بالمحافظة.

سبأ
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