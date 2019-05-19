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مدير صحة حجة يطلع على سير تجهيز مركز معالجة الإسهالات بمديرية خيران المحرق
[19/مايو/2019]
حجة - سبأ:
 اطلع مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة حجة الدكتور ابراهيم الاشول، اليوم على سير تجهيز مركز معالجة الإسهالات في مديرية خيران المحرق بدعم من منظمة الصحة العالمية .

واستمع من القائمين على المركز إلى شرح حول مستوى الخدمات الصحية التي تقدم  للحالات المصابة بوباء الكوليرا والصعوبات التي تواجه المركز جراء تنامي الحالات الوافدة إليه  .

  كما تفقد الدكتور الاشول سير العمل بمستشفى الدكتور الشهيد ياسر وثاب في مديرية خيران المحرق، ومستوى الخدمات الصحية والطبية التي يقدمها للمرضى .

 واشاد مدير مكتب الصحة بمستوى الانضباط الوظيفي للعاملين في المستشفى وحثهم على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالخدمات الصحية والطبية  .

 رافقه خلال الزيارة عدد من مسؤولي المديرية .

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