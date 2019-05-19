محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدير صحة حجة يطلع على سير تجهيز مركز معالجة الإسهالات بمديرية خيران المحرق حجة - سبأ:

اطلع مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة حجة الدكتور ابراهيم الاشول، اليوم على سير تجهيز مركز معالجة الإسهالات في مديرية خيران المحرق بدعم من منظمة الصحة العالمية .



واستمع من القائمين على المركز إلى شرح حول مستوى الخدمات الصحية التي تقدم للحالات المصابة بوباء الكوليرا والصعوبات التي تواجه المركز جراء تنامي الحالات الوافدة إليه .



كما تفقد الدكتور الاشول سير العمل بمستشفى الدكتور الشهيد ياسر وثاب في مديرية خيران المحرق، ومستوى الخدمات الصحية والطبية التي يقدمها للمرضى .



واشاد مدير مكتب الصحة بمستوى الانضباط الوظيفي للعاملين في المستشفى وحثهم على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالخدمات الصحية والطبية .



رافقه خلال الزيارة عدد من مسؤولي المديرية .

سبأ [19/مايو/2019]سبأ