[19/مايو/2019]
حجة - سبأ:
اطلع مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة حجة الدكتور ابراهيم الاشول، اليوم على سير تجهيز مركز معالجة الإسهالات في مديرية خيران المحرق بدعم من منظمة الصحة العالمية .
واستمع من القائمين على المركز إلى شرح حول مستوى الخدمات الصحية التي تقدم للحالات المصابة بوباء الكوليرا والصعوبات التي تواجه المركز جراء تنامي الحالات الوافدة إليه .
كما تفقد الدكتور الاشول سير العمل بمستشفى الدكتور الشهيد ياسر وثاب في مديرية خيران المحرق، ومستوى الخدمات الصحية والطبية التي يقدمها للمرضى .
واشاد مدير مكتب الصحة بمستوى الانضباط الوظيفي للعاملين في المستشفى وحثهم على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالخدمات الصحية والطبية .
رافقه خلال الزيارة عدد من مسؤولي المديرية .
سبأ