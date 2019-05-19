عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مسؤول روسي يؤكد ان بلاده لن تقدم تنازلات تنافي مصاحلها الوطنية موسكو-سبأ:

أكد مسؤول روسي، اليوم ، أن الأسلوب الذي اعتادت روسيا على استخدامه في تواصلها مع شركائها الدوليين، لا يعني استعدادها لتنازلات لا تناسب مصالحها الوطنية.



واشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع برنامج "موسكو.. الكرملين. بوتين" بثته قناة "روسيا 1" التلفزيونية، إلى العلاقات الروسية الأمريكية قائلا: "الأدب شيء لا بد منه، وبإمكاننا مناقشة أي موضوع كان، وذلك لأنه يجب التواصل وسماع الآخر. أما نحن، فنسمع الآخرين، بينما هم (الأمريكيون) لا يسمعوننا دائما".



وتابع لافروف قائلا: "لكن ذلك لا يعني إطلاقا أن كلامنا المهذب يدل على استعدادنا لتقديم تنازلات تتنافى مع المصالح الوطنية الجوهرية لروسيا الاتحادية".



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مدينة سوتشي، مع وزير الخارجية الروسي لافروف. ووصف الجانبان المحادثات التي جرت بالبناءة، مؤكدين الاتفاق بينهما على مواصلة الحوار حول جميع الملفات ذات الاهتمام المتبادل.

سبأ [19/مايو/2019]سبأ