ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 19 - مايو - 2019 الساعة 11:40:12م
صدور قرار بتعيين وزير للخدمة المدنية والتأمينات
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (112) لسنة 2019م بتعيين إدريس سعيد عبده صالح الشرجبي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات.
الكرملين: ننتظر المبادرات الأمريكية بشأن لقاء بوتين وترامب
أعلن الكرملين اليوم الأحد، أن موسكو تنتظر المبادرات الأمريكية بشأن لقاء الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، دونالد ترامب.
صادرات النفط العراقي تصل الى 3.5 مليون برميل يومياً
قال رئيس شركة نفط الجنوب العراقية إحسان عبد الجبار لرويترز إن صادرات العراق النفطية من الموانئ الجنوبية بلغت 3.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام حتى يوم السبت.
مطابع الكتاب يفوز على الأهلي ويعزز صدارته للمجموعة الثالثة لدوري الأهلي الرمضاني
عزز فريق مطابع الكتاب المدرسي صدارته للمجموعة الثالثة لدوري الأهلي الرمضاني ال 36 لكرة القدم، بفوزه على شباب الأهلي بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن ختام الدور التمهيدي.
آخر الأخبار:
مدير صحة حجة يطلع على سير تجهيز مركز معالجة الإسهالات بمديرية خيران المحرق
مسؤول روسي يؤكد ان بلاده لن تقدم تنازلات تنافي مصاحلها الوطنية
أمسية رمضانية بصعفان في صنعاء لمناقشة الوضع الصحي بالمديرية
شركة النفط تحيل ملفات المحطات البترولية المخالفة للنيابة العامة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أمسية رمضانية بصعفان في صنعاء لمناقشة الوضع الصحي بالمديرية
[19/مايو/2019]
صنعاء - سبأ:
نظم مكتب الصحة بمديرية صعفان محافظة صنعاء ومستشفى صعفان الريفي أمسية رمضانية لمناقشة الوضع الصحي بالمديرية.

واستنكرت الأمسية الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان بحي الرقاص .. محملة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسئولية تمادي العدوان بإستهدافه للنساء والأطفال.

وفي الأمسية أكد مدير المديرية منير الكبسي، أهمية الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والعتاد للرد على جرائم العدوان .. لافتا إلى ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية سيما في ظل استمرار الجرائم البشعة بحق اليمن أرضا وإنسانا.

وأشاد بالتطور الذي يشهده القطاع الصحي بالمديرية .. مؤكدا الاستعداد تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل .

بدوره أكد نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور مجاهد الرميم اهتمام قيادة المحافظة بالقطاع الصحي بصعفان نظرا للتضاريس التي تمتاز بها المديرية.

وثمن جهود الكادر الطبي بالمديرية في استمرار تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما أشار مدير مكتب الصحة بالمديرية مدير المستشفى الدكتور عبدالرحمن الصعفاني إلى الحرص على الإرتقاء بمستوى القطاع الصحي بالمديرية.

واستعرض طبيعة تضاريس المديرية التي تعتبر الأكثر وعورة على مستوى المحافظة، ما يتطلب ذلك لمزيد من الاهتمام والعناية بالقطاع الصحي.

وثمن الصعفاني دعم مكتب الصحة بالمحافظة واهتمامه بالقطاع الصحي بالمديرية .. مؤكدا ضرورة تضافر الجهود لتجاوز التحديات الراهنة وتطوير مستوى الأداء الصحي.

تخلل الأمسية بحضور عدد من مدراء المكاتب التنفيذية وأعضاء السلطة المحلية والمشائخ والأعيان والكادر الطبي، قصائد شعرية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مدير صحة حجة يطلع على سير تجهيز مركز معالجة الإسهالات بمديرية خيران المحرق
شركة النفط تحيل ملفات المحطات البترولية المخالفة للنيابة العامة
وزير الصحة يؤكد على أهمية تكاتف الجهود الرسمية في مكافحة الأوبئة
الأجهزة الأمنية في الحديدة تضبط خلية رصد تابعة للعدوان
مدير النقل الجوي: 20 إلى 25 مريض يموتون يومياً جراء استمرار إغلاق مطار صنعاء
مناقشة الوضع الصحي بالجوف
تواصل الحملة الوطنية لحماية المستهلك
وصول طائرة لمنظمة الصحة العالمية مطار صنعاء الدولي
حامد والشامي وصلاح يتفقدون أحوال الجرحى بهيئة مستشفى الثورة بإب
محافظ حجة يطلع على الخدمات الطبية بالمستشفى الريفي في قفل شمر
العدوان السعودي على اليمن
إصابة مواطنين اثنين وطفل بغارات طيران ونيران الغزاة والمرتزقة في صعدة والحديدة
[19/مايو/2019]
قوى العدوان مستمرة في خرق اتفاق الحديدة وغارات للطيران على عدة محافظات
[18/مايو/2019]
استشهاد وإصابة أكثر من 86 مواطناً في جرائم جديدة لطيران العدوان ومرتزقته
[17/مايو/2019]
وزارة الصحة: 77 شهيداً وجريحاُ حصيلة غارات طيران العدوان بالعاصمة صنعاء
[16/مايو/2019]
طيران العدوان يشن تسع غارات على مديرية حرض
[15/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by