محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية بصعفان في صنعاء لمناقشة الوضع الصحي بالمديرية صنعاء - سبأ:

نظم مكتب الصحة بمديرية صعفان محافظة صنعاء ومستشفى صعفان الريفي أمسية رمضانية لمناقشة الوضع الصحي بالمديرية.



واستنكرت الأمسية الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان بحي الرقاص .. محملة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسئولية تمادي العدوان بإستهدافه للنساء والأطفال.



وفي الأمسية أكد مدير المديرية منير الكبسي، أهمية الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والعتاد للرد على جرائم العدوان .. لافتا إلى ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية سيما في ظل استمرار الجرائم البشعة بحق اليمن أرضا وإنسانا.



وأشاد بالتطور الذي يشهده القطاع الصحي بالمديرية .. مؤكدا الاستعداد تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل .



بدوره أكد نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور مجاهد الرميم اهتمام قيادة المحافظة بالقطاع الصحي بصعفان نظرا للتضاريس التي تمتاز بها المديرية.



وثمن جهود الكادر الطبي بالمديرية في استمرار تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.



فيما أشار مدير مكتب الصحة بالمديرية مدير المستشفى الدكتور عبدالرحمن الصعفاني إلى الحرص على الإرتقاء بمستوى القطاع الصحي بالمديرية.



واستعرض طبيعة تضاريس المديرية التي تعتبر الأكثر وعورة على مستوى المحافظة، ما يتطلب ذلك لمزيد من الاهتمام والعناية بالقطاع الصحي.



وثمن الصعفاني دعم مكتب الصحة بالمحافظة واهتمامه بالقطاع الصحي بالمديرية .. مؤكدا ضرورة تضافر الجهود لتجاوز التحديات الراهنة وتطوير مستوى الأداء الصحي.



تخلل الأمسية بحضور عدد من مدراء المكاتب التنفيذية وأعضاء السلطة المحلية والمشائخ والأعيان والكادر الطبي، قصائد شعرية.

سبأ [19/مايو/2019]سبأ