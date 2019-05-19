محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأجهزة الأمنية في الحديدة تضبط خلية رصد تابعة للعدوان الحديدة - سبأ:



ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة الحديدة، خلية رصد تابعة للعدوان، بعد عمليات تحري ومتابعة.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد من عناصر الخلية اعترفوا أن العدوان كلفهم برصد تحركات الجيش واللجان الشعبية ، وكذا الرفع بإحداثيات للمؤسسات والمنشآت الحيوية في عدد من مديريات المحافظة، حتى يتم استهدافها من قبل العدوان.



وأشار المصدر إلى أن أعضاء الخلية يقومون بهذه الأعمال الإجرامية مقابل أموال بسيطة يتلقونها كثمن لخيانتهم وتسببهم في سفك دماء اليمنيين وتدمير بلدهم.. لافتا إلى أنه تم إحالتهم لاستكمال الإجراءات القانونية.

سبأ [19/مايو/2019]سبأ