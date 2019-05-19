عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء المرحلة السابعة والاخيرة من الانتخابات التشريعية في الهند نيودلهي - سبأ:



تختتم الهند اليوم انتخاباتها التشريعية التي بدأت منذ ستة أسابيع، في المرحلة السابعة والأخيرة من عملية الاقتراع الأكبر في تاريخ البلاد.



ودُعي قرابة 120 مليونًا من أصل 900 مليون ناخب في الهند ، لاختيار نوابهم في 59 دائرة خصوصاً في شمال وشرق الهند بينها كالكوتا وفارانازي اللتان يتركز الانتباه عليهما.



وبلغت نسبة المشاركة 66 بالمائة في المراحل السابقة من عملية الاقتراع، وهو مستوى طبيعي بالنسبة للانتخابات التشريعية الهندية، التي يتمّ خلالها انتخاب 543 نائباً في مجلس النواب الهندي "لوك سبها". وستعلن النتائج في 23 مايو بعد اكتمال عملية فرز الأصوات.



وأظهر استطلاع ”انديا توداي أكسيس“ لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن التحالف الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه مودي سيفوز على الأرجح بما يتراوح بين 339 و365 مقعدا في البرلمان المؤلف من 545 مقعدا يليه تحالف المعارضة بقيادة حزب المؤتمر بما يتراوح بين 77 و108 مقاعد.وينبغي لأي حزب الحصول على 272 مقعدا لتشكيل الحكومة.

سبأ [19/مايو/2019]سبأ