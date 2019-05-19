محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدير النقل الجوي: 20 إلى 25 مريض يموتون يومياً جراء استمرار إغلاق مطار صنعاء صنعاء - سبأ:

أكد مدير عام النقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الدكتور مازن غانم، أن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي فاقم الأزمة الإنسانية في اليمن وتسبب بمزيد من المعاناة والموت البطيء لآلاف المرضى.



وقال مدير عام النقل الجوي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن العدوان يتعمد قتل المرضى الذين يعانون من أمراض مستعصية، ويحتاجون للسفر للخارج للعلاج بمنعهم من السفر من مطار صنعاء الدولي".



وأوضح أن ما بين 20 إلى 25 مريض يموتون يوميا بحسب إحصائيات وزارة الصحة نتيجة عدم قدرتهم على السفر من مطار صنعاء الدولي للعلاج بالخارج الذي أغلقه تحالف العدوان منذ 9 أغسطس 2016.



وأشار إلى أن ما يقارب من 240 ألف مريض بحاجة ماسة إلى السفر للعلاج، ينتظرهم مصير مجهول بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية.



وأعرب غانم عن أسفه الشديد نتيجة الصمت الدولي إزاء ما يحدث في اليمن من قتل وحصار ممنهج للشعب اليمني في انتهاك سافر للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.



وجدد مدير النقل الجوي مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الوقوف إلى جانب مظلومية الشعب اليمني والتدخل بكل الوسائل الممكنة لرفع الحصار المفروض على مطار صنعاء، لإنقاذ حياة الآلاف من المرضى وعودة العالقين في الخارج.

سبأ [19/مايو/2019]سبأ