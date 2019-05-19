ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 19 - مايو - 2019 الساعة 11:40:12م
صدور قرار بتعيين وزير للخدمة المدنية والتأمينات
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (112) لسنة 2019م بتعيين إدريس سعيد عبده صالح الشرجبي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات.
الكرملين: ننتظر المبادرات الأمريكية بشأن لقاء بوتين وترامب
أعلن الكرملين اليوم الأحد، أن موسكو تنتظر المبادرات الأمريكية بشأن لقاء الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، دونالد ترامب.
صادرات النفط العراقي تصل الى 3.5 مليون برميل يومياً
قال رئيس شركة نفط الجنوب العراقية إحسان عبد الجبار لرويترز إن صادرات العراق النفطية من الموانئ الجنوبية بلغت 3.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام حتى يوم السبت.
مطابع الكتاب يفوز على الأهلي ويعزز صدارته للمجموعة الثالثة لدوري الأهلي الرمضاني
عزز فريق مطابع الكتاب المدرسي صدارته للمجموعة الثالثة لدوري الأهلي الرمضاني ال 36 لكرة القدم، بفوزه على شباب الأهلي بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن ختام الدور التمهيدي.
آخر الأخبار:
مدير صحة حجة يطلع على سير تجهيز مركز معالجة الإسهالات بمديرية خيران المحرق
مسؤول روسي يؤكد ان بلاده لن تقدم تنازلات تنافي مصاحلها الوطنية
أمسية رمضانية بصعفان في صنعاء لمناقشة الوضع الصحي بالمديرية
شركة النفط تحيل ملفات المحطات البترولية المخالفة للنيابة العامة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة الوضع الصحي بالجوف
[19/مايو/2019]
صنعاء - سبأ:
 التقى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل اليوم مدير مكتب الصحة بالجوف عبد العزيز عمير ومدراء الفروع بالمحافظة.

ناقش اللقاء الوضع الصحي بمحافظة الجوف واحتياجاته خاصة مستشفيي برط العنان من التجهيزات الطبية والمستلزمات والأدوية والكوادر الطبية والصعوبات التي يواجها القطاع الصحي والمرضى بالمحافظة خاصة مايتعلق بتنقلهم من المحافظة إلى العاصمة والمحافظات المجاورة.

 وفي اللقاء أشار وزير الصحة إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لما تم مناقشته في الأمسية الرمضانية بهدف النهوض بالوضع الصحي المؤلم بمحافظة الجوف .. لافتا إلى سعي الوزارة لتوفير حوافز الكوادر الصحية بالمحافظة  وتوفير الأطباء في اختصاصات الطب العام والأطفال والجراحة والنساء والولادة .

 وتطرق إلى الدور الذي تضطلع به فروع مكاتب الصحة ومدى تفاعلها مع احتياجات ومتطلبات أبناء المحافظة من الخدمات الصحية.

 وأكد الوزير المتوكل حرص الوزارة على إيلاء محافظة الجوف الأولوية في الخدمات الطبية خاصة مستشفى برط العنان وتوفير الكوادر فيه لمختلف التخصصات بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة.

ووجه مدراء مكاتب الصحة  بتكريس الجهود والأنشطة الميدانية لتحديد احتياجات المحافظة والتعاطي الايجابي مع احتياجات ومتطلبات المواطنين من الخدمات الطبية.

 بدورهم أشاد مدراء مكاتب الصحة بالجوف بتعاون وزير الصحة ومتابعته الشخصية للنهوض بالوضع الصحي في المحافظة وتلبية احتياجاتها من الأدوية والكوادر والتجهيزات الطبية .

سبأ
  المزيد من (محلي)
مدير صحة حجة يطلع على سير تجهيز مركز معالجة الإسهالات بمديرية خيران المحرق
أمسية رمضانية بصعفان في صنعاء لمناقشة الوضع الصحي بالمديرية
شركة النفط تحيل ملفات المحطات البترولية المخالفة للنيابة العامة
وزير الصحة يؤكد على أهمية تكاتف الجهود الرسمية في مكافحة الأوبئة
الأجهزة الأمنية في الحديدة تضبط خلية رصد تابعة للعدوان
مدير النقل الجوي: 20 إلى 25 مريض يموتون يومياً جراء استمرار إغلاق مطار صنعاء
تواصل الحملة الوطنية لحماية المستهلك
وصول طائرة لمنظمة الصحة العالمية مطار صنعاء الدولي
حامد والشامي وصلاح يتفقدون أحوال الجرحى بهيئة مستشفى الثورة بإب
محافظ حجة يطلع على الخدمات الطبية بالمستشفى الريفي في قفل شمر
العدوان السعودي على اليمن
إصابة مواطنين اثنين وطفل بغارات طيران ونيران الغزاة والمرتزقة في صعدة والحديدة
[19/مايو/2019]
قوى العدوان مستمرة في خرق اتفاق الحديدة وغارات للطيران على عدة محافظات
[18/مايو/2019]
استشهاد وإصابة أكثر من 86 مواطناً في جرائم جديدة لطيران العدوان ومرتزقته
[17/مايو/2019]
وزارة الصحة: 77 شهيداً وجريحاُ حصيلة غارات طيران العدوان بالعاصمة صنعاء
[16/مايو/2019]
طيران العدوان يشن تسع غارات على مديرية حرض
[15/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by