محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الوضع الصحي بالجوف صنعاء - سبأ:

التقى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل اليوم مدير مكتب الصحة بالجوف عبد العزيز عمير ومدراء الفروع بالمحافظة.



ناقش اللقاء الوضع الصحي بمحافظة الجوف واحتياجاته خاصة مستشفيي برط العنان من التجهيزات الطبية والمستلزمات والأدوية والكوادر الطبية والصعوبات التي يواجها القطاع الصحي والمرضى بالمحافظة خاصة مايتعلق بتنقلهم من المحافظة إلى العاصمة والمحافظات المجاورة.



وفي اللقاء أشار وزير الصحة إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لما تم مناقشته في الأمسية الرمضانية بهدف النهوض بالوضع الصحي المؤلم بمحافظة الجوف .. لافتا إلى سعي الوزارة لتوفير حوافز الكوادر الصحية بالمحافظة وتوفير الأطباء في اختصاصات الطب العام والأطفال والجراحة والنساء والولادة .



وتطرق إلى الدور الذي تضطلع به فروع مكاتب الصحة ومدى تفاعلها مع احتياجات ومتطلبات أبناء المحافظة من الخدمات الصحية.



وأكد الوزير المتوكل حرص الوزارة على إيلاء محافظة الجوف الأولوية في الخدمات الطبية خاصة مستشفى برط العنان وتوفير الكوادر فيه لمختلف التخصصات بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة.



ووجه مدراء مكاتب الصحة بتكريس الجهود والأنشطة الميدانية لتحديد احتياجات المحافظة والتعاطي الايجابي مع احتياجات ومتطلبات المواطنين من الخدمات الطبية.



بدورهم أشاد مدراء مكاتب الصحة بالجوف بتعاون وزير الصحة ومتابعته الشخصية للنهوض بالوضع الصحي في المحافظة وتلبية احتياجاتها من الأدوية والكوادر والتجهيزات الطبية .

سبأ [19/مايو/2019]سبأ