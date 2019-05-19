محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تواصل الحملة الوطنية لحماية المستهلك صنعاء - سبأ:

تواصلت اليوم مهام النزول الميداني للجنة الرئيسية للحملة الوطنية لحماية المستهلك بأمانة العاصمة برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة بسام الغرباني.



وتحرت اللجنة خلال الزيارات برفقة مدير مكتب الصناعة في الأمانة خالد الخولاني استقرار الوضع التمويني في بعض المولات ومستودعات تجارة الجملة بالعاصمة.



وحررت الفرق الميدانية محاضر ضبط لمخالفات منها التلاعب بالأسعار وعدم الإشهار والبيع بدون فواتير وإخفاء بعض السلع وإنذارات شفوية لتلافي القصور عند البعض.



وكانت فرق الحملة ضبطت 3658 مخالفة، وغرامات تأديبية بـ29 مليون ريال منذ انطلاقها في صنعاء والمحافظات منتصف شعبان حتى الخميس الماضي.



وجاءت أمانة العاصمة في صدارة عدد المخالفات المسجلة بحسب إحصائيات عن الحملة بألفين و365 مخالفة وغرامات تجاوزت 7ر19 مليون ريال .

سبأ [19/مايو/2019]سبأ