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آخر تحديث: الأحد، 19 - مايو - 2019 الساعة 11:40:12م
صدور قرار بتعيين وزير للخدمة المدنية والتأمينات
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (112) لسنة 2019م بتعيين إدريس سعيد عبده صالح الشرجبي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات.
الكرملين: ننتظر المبادرات الأمريكية بشأن لقاء بوتين وترامب
أعلن الكرملين اليوم الأحد، أن موسكو تنتظر المبادرات الأمريكية بشأن لقاء الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، دونالد ترامب.
صادرات النفط العراقي تصل الى 3.5 مليون برميل يومياً
قال رئيس شركة نفط الجنوب العراقية إحسان عبد الجبار لرويترز إن صادرات العراق النفطية من الموانئ الجنوبية بلغت 3.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام حتى يوم السبت.
مطابع الكتاب يفوز على الأهلي ويعزز صدارته للمجموعة الثالثة لدوري الأهلي الرمضاني
عزز فريق مطابع الكتاب المدرسي صدارته للمجموعة الثالثة لدوري الأهلي الرمضاني ال 36 لكرة القدم، بفوزه على شباب الأهلي بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن ختام الدور التمهيدي.
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مدير صحة حجة يطلع على سير تجهيز مركز معالجة الإسهالات بمديرية خيران المحرق
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وصول طائرة لمنظمة الصحة العالمية مطار صنعاء الدولي
[19/مايو/2019]
صنعاء - سبأ:
وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم طائرة شحن تابعة لمنظمة الصحة العالمية.
وتحمل الشحنة 40 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية مساعدة للشعب اليمني.
سبأ
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تواصل الحملة الوطنية لحماية المستهلك
حامد والشامي وصلاح يتفقدون أحوال الجرحى بهيئة مستشفى الثورة بإب
محافظ حجة يطلع على الخدمات الطبية بالمستشفى الريفي في قفل شمر
العدوان السعودي على اليمن
إصابة مواطنين اثنين وطفل بغارات طيران ونيران الغزاة والمرتزقة في صعدة والحديدة
[19/مايو/2019]
قوى العدوان مستمرة في خرق اتفاق الحديدة وغارات للطيران على عدة محافظات
[18/مايو/2019]
استشهاد وإصابة أكثر من 86 مواطناً في جرائم جديدة لطيران العدوان ومرتزقته
[17/مايو/2019]
وزارة الصحة: 77 شهيداً وجريحاُ حصيلة غارات طيران العدوان بالعاصمة صنعاء
[16/مايو/2019]
طيران العدوان يشن تسع غارات على مديرية حرض
[15/مايو/2019]
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